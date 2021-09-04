ЗЮГАНОВ ОБЪЯВИЛ ИИСУСА ХРИСТА "ПЕРВЫМ КОММУНИСТОМ НА ПЛАНЕТЕ"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗЮГАНОВ ОБЪЯВИЛ ИИСУСА ХРИСТА "ПЕРВЫМ КОММУНИСТОМ НА ПЛАНЕТЕ" Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил в прямом эфире, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.Вернуться к статье11031НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий Дедеш"Кто не работает тот не ест" - Действительно написал апостол Павел.Максим БуровЭтого недостаточно. Для полноты восприятия хотелось бы услышать цитаты из евангелий с открытым коммунистическим подтекстом. :)Александр ШирайПроще верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай...саша дмитренкоа это уже муслимы,,,саша дмитренкоа он работал??))))ИИскандерТак поднатужься и прочти хоть одно Евангелие.ИИскандерТак, для разминки.Максим БуровНа вашей агитке бог какой-то не настоящий. На Кончиту Вурст больше похож.Максим Буров... И обещал выписать тов. Христу партийный билет за номером один.:) Вот не выдержит однажды Ленин ,встанет и как врежет Андреичу подзатыльник со всей так сказать пролетарской... :)Справедливости ради этой новости десять лет.Александр РожковКакой вы вумный....саша дмитренкодауж не тебе,дебилу,рассуждатьАлександр РожковДал бы умник жопу умом помазать.Александр СимаковХотя этой новости и десять лет, Зюганов её регулярно повторяет. У него "пластинку" в голове заело, вот и бубнит одно и то же на протяжении многих лет.ИИскандерПо опросу ВЦИОМ на 22.08.2021 года «Единая Россия» занимает первое место с 26,4 %, а её рейтинг неуклонно и еженедельно снижается. КПРФ занимает уверенное второе место с 17,2%, а уровень одобрения этой партии еженедельно и постоянно растет. Есть результаты опросов, в которых у едрической партии вообще 5,5%, а у КПРФ 55,7%. Понятно, почему валом попёр «компромат» на КПРФ? Аж САМ (!!!) Вован Соловейчик на своём ночном токовище разродился получасовой болтовнёй на богословские темы.ИИскандерИИскандерЦелых "десять лет"?! Полно, дурачок. Об этом говорят с момента формирования коммунистической идеологии и далеко не одни коммунисты.ВАВладимир АмосовА коммунист Зюганов явный ученик и последователь Иисуса Христа в миру? Ну, конец света!АВАлександр ВиноградовНу и зюганов, ну и атеист, совсем с катушек сьехал. Что не сделаешь ради власти и безбедного существования.Эдак ЗЮ ЗЮ и дьявола коммунистом признает.Ведь религия это опиум для народа,а дьявол борец против религии. Совсем старик ебанулся,пора уже этому мудаку на покой.ИИскандерПохоже, ты, Шурик, из плоть от плоти того быдла, что под руководством Мини Губельмана (называл себя Емельяном Ярославским) орало: "Религия - опиум для народа!", не зная (как и положено быдлу) истинного смысла цитаты. Но зачем вдаваться в "смыслы", когда так нравится громить церкви?Людмила БаталоваНравственный аспект христианства действительно напоминает некоторые идеи коммунистов. Но КПРФ назвать коммунистами язык не поворачивается. Деградация полная.Александр РожковА в какой партии, по - вашему, нет полной деградации? А в России?Людмила БаталоваСейчас такой период, что голосовать не за кого. Партии стали синекурами. Просто речь идёт о КПРФ.EEugene69072Насколько я понял, сначала были коммунисты и укры, а потом появился Иисус Христос. Браво, Зюганов! Следовательно , сначала были парткомы и обкомы, а потом появились церкви и монастыри. Чушь какая-то.Александр РожковЧё ты укров то приплел, демагог?Борис ВиленскийТут ему придётся дискутировать с хохлами, поскольку они утверждают, что Христос был хохлом. А хохлы против коммунистов. И как убрать это противоречие?ААнатолийСкоро Зюганов парт билет № 2 вручит Аллаху, чтобы как то опять попасть в Думу на корма. Совсем чокнулся од старость!!!ГБГеннадий БлиновСудя по всему Зюганов не понял в марксизме ни черта! В понимании коммунизма он остался на уровне Хрущёва!!!МИмакар ивановзюган вообще -пришелец.Юрий DedДа тут и не знаешь плакать или смеяться что вот такие Зю стремятся к власти .Александр РожковВам то ельцинистам какой. подарок. Есть возможность поизгаляться, над теми, кто реально борется в России с вами сатанистами. Вы то ельцинисты какое отношение имеете к Христу? Он прав. Коммунисты ближе к Христу, чем все поклонники наживы. Удивительно сколько придурковатых долбоебов вместе собрала эта статья! Сколько тех, кого раньше можно было назвать людьми, скалят зубы в волчьем оскале. Ужас!Сергей КоваленкоА что вы, коммунисты, партийный билет № 1 не вручили лично Христу? Кстати, от кого он рекомендации для вступления в КПСС представил? От непорочной девы Марии? Если так, то почему ее аморальное поведение не рассматривала парткомиссия при небесном ЦК? Нарушения партийной дисциплины и Устава КПСС, однако! Вам инкриминируется ст. 58.1 УК СССР без права переписки, в том числе и в чатах.Александр РожковДык ты ишо и богохульник? Изыди сатана!Сергей КоваленкоНе нравится вам, неокуммунякам, истина во Христе, вот и вешаете на всех несогласных клеймо богохульника, а у самих то - ни Христа за душенкой прогнившей, ни заповедей. Вам, упырям. власть ускользнувшая сладка, но ваше время закончилось, народ наелся дефицитом и мракобесием.Александр РожковУ меня ни когда не было власти. Выдумываете себе вместо реального оппонента, того, кого вам легче всего пооблить грязью, и затеем со смаком поливаете, в свое придурковатое удовольствие. А я, в отличие от власть предержащих, вообще не был ни коммунистом, ни комсомольцем. Во время перестройки, радовался вместе со всеми, в предвкушении перемен к лучшему. Но увидел, что как раз те, за кого вы приняли меня и проводят "реформы", уничтожая все лучшее, что было в стране. Коммуняки - это те, кому вы теперь и поклоняетесь. Именно они и во власти. Прочтите сперва их биографии.ИИскандерОно конешно. Зачем тебе, быдлу, вдаваться в подробности Евангелий? Натужно хохмить про партбилет №1 куда проще.Николай ПетровГде ты, совок, "ельцинистов" нашёл ? Ельцин твой руководитель по партии жидо-большевиков. Коммунисты, политические проститутки. То истребляют духовенство и рушат храмы, то примазываются к Христу и религии.Николай ПетровВо-первых, не Бог, а Товарищ Бог. Во-вторых Бога нет. И в третьих, не мешайте Богу, он на партсобрании.Юрий DedНу что можно сказать - уважаемый вам Кащенко уже не поможет . Вот такие скорбные ваши дела .Николай ТитовУ тов. Зю, явно "крыша поехала". Но.... вот что значит железная партийная дисциплина, все делают вид что так и было всегда, что это нормально, коммунисты и не такое видели. Придется за них свой голос отдавать, поскольку в ЕР, там вообще все без крыши!Сергей Федосеев...докатился зюзю, на Иисусе уже стал спекулировать... - Ну и дела у "коммунистов.." - фарисеи, лицемеры...Иринано ваши капиталисты-сатанисты коммунистов до истерики бояться! с чего бы это?Сергей Федосеев...Да зюганов свой в доску у капиталистов-сатанистов... все его эпатажные выходки сплошное лицемерие и фарисейство... 96 шестой год говорит сам за себя...имел в видузюзя..упился в зюзю..:)) Совсем плохой стал пахан..галина зотова (zotova)ему бы(зюганову) на Украину.Владислав ДербушевНе волнуйтесь, так устроены коммунисты. Помните детский стишок?Владислав ДербушевИз чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши мальчишки? Из веснушек и хлопушек, Из линеек и батареек Сделаны наши мальчишки, Сделаны наши мальчишки! Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из цветочков и звоночков, Из тетрадок и переглядок Сделаны наши девчонки!Валерий ВавиловНу да, так и есть! Поэтому коммунисты и извели религию в 30г.- №1 должен быть только ГАЗ и его адепты. Будем ждать 5 пришествия гендоса на трон всея Руси! Теперь Ленин в аду на повышение пойдет- скинет бревно пролетариата и впрягётся в ярмо религии. Лет через*** если газ и ко победят на выборах, гендоса канонизируют и будут писать иконы- снятие Христа с креста вторым коммунистом.Виктор ИвановНет,блин,алкаша с меченным канонизируйте,сколько добра они народу принесли,да за эти 30 лет сколько потеряли?Промышленность и сельское хозяйство похерили,справедливости нет,все разговоры у кого больше бабла и кто больше урвал от страны!Если бы не 17год,кем бы было большинство населения,и вообще были бы живы!Валерий ВавиловУписался от смеха!!!! Нет,блин,алкаша с меченным канонизируйте,!!! Это хто или что??? Это блядь, КОММУНИСТЫ! Нет? Это другое? Для тебя персонально, по теме коммунистической морали и этикиИринакоммунист - это Павка Корчагин, а Ельцин ваш, сын кулака! пролез сука, что б развалить наш строй, самый справедливый строй в мире - социалистический!Николай ПетровГде ты тут либерастов нашёл ? Либерасты с коммуняками и бандеровскими недобитками и ЛГБТ в одном строю против Путина хрюкают.Николай ПетровНиколай ПетровЕльцин ВАШ. Как и Хрущёв. Как Горбачёв. Как Власов.Evgenija PaletteДело комиссаров живет и побеждает... ( На это-то они и рассчитывали - заменить БИБЛИЮ КОДЕКСОМ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМАААлександрВ 2011 году Владимир Путин посетовал, что «мы утратили определённые ценности советского периода, связанные с кодексом строителя коммунизма», назвав его «выдержками из Библии»[6]. В 2016 году Путин похвалил Моральный кодекс, заявив, что ему нравятся коммунистические и социалистические (библейские) идеи в этом кодексе[7]. В 2018 году Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «примитивной выдержкой из Библии»[8]. В 2009 году Геннадий Зюганов заявил «Я считал и считаю, что первым коммунистом был Иисус Христос, Нагорная проповедь написана не хуже Морального кодекса строителя коммунизма. Собственно, Моральный кодекс строителя коммунизма списали с Нагорной проповеди».[9] В 2012 году он сказал: «Если вы возьмёте моральный кодекс строителя коммунизма и нагорную проповедь Иисуса Христа и положите рядом, то вы ахнете: они совпадают полностью по тексту»[10][11]Виктор Василенкос приближением выборов антикоммунистическая пропаганда ЕдРисни набирает обороты , голосуем за КПРФ !Александр ЛисовскийИнтересно откуда все эти опарыши так быстро на коммунистическую тематику вылазят . Или их эта помойная волна прибивает к компу . Мало того , что безграмотные , так ещё и хамы . В общем как говориться : ближайший круг был сплошь из недалёких .саша дмитренкоголосуем за грязных комми!))))ИИскандерПовторю. По опросу ВЦИОМ на 22.08.2021 года «Единая Россия» занимает первое место с 26,4 %, а её рейтинг неуклонно и еженедельно снижается. КПРФ занимает уверенное второе место с 17,2%, а уровень одобрения этой партии еженедельно и постоянно растет. Понятно, почему валом попёр «компромат» на КПРФ. Впрочем, памфилова посчитает так, как нужно, её для этого и посадили на должность.Николай ПетровНиколай ПетровкормчийВрёт ЗЮ, свидомые доказали , что Христос был древним укром.!Александр ГавричковМного общего, но котлеты отдельно, попы отдельно. ИДЕЯ!Анатолий ЛановойПопы там, где котлеты, судя по комплекции.Александр ИвановДа не он об этом сообщил, обычный плагиат ЗЮ!!А2Александр 24"Еф.6:5–8. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу," - истинно коммунистический принцип и их мечта. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2). Тоже неплохо,да?Александр РожковА чё не указал, кто это написал? Ведь это уже не Христос писал, а Павел. А это две ну очень большие разницы. А то, что это истинно коммунистический принцип и их мечта, это уже не Павел, ты - ельцинист приписал. Неплохо для вас - сатанистов.Evgenija PaletteЭто мечта ЛЮБОЙ ВЛАСТИ!"!!! Не обольщайтесь. Ни одна власть ни в какие времена, начиная с первобытно-общинного строя, никогда не хотела НИ РАВЕНСТВА, НИ БРАТСТВА, НИ СВОБОДЫ... А выражала свою позицию в той или иной завуалированной форме. Этого хотели только замордованные королями, царями и комиссарами люди, и единственный вопрос, который во все времена стоял перед ними - Как дальше жить? Так на заре наступления нового времени (первых лет Новой Эры), главным образом из населения восточных районов Римской Империи и из разрозненных иудейских групп, изгнанных ортодоксальными иудеями из синагог (они ждали своего царя, а в Иисусе его не узнали) возникли первые Христианские общины... ( со своей доктриной человеколюбия, непротивления, сострадания...), что в определенной степени, было на руку правящим классам... И потом все время, до наших дней, какие бы разногласия не были внутри самого христианского учения, главное оставалось неизменным - покорность, тяжелый труд, личная зависимость от господина, полное бесправие...Александр РожковМногое в Ваших словах истинно, но Зюганов, очевидно, вкладывал в свои слова другой, причем всем понятный смысл. И не надо расплываться мыслию по древу. В человеческой истории не было ни одного примера, когда бы не изгажены были самые лучшие порывы самых величайших из людей. Но это не значит, что надо смириться. А к смирению как раз и призывают ваши выводы.А2Александр 24Жаль,что ты даже сарказм от истины отличить не можешь,свалив в одну кучу и сатанистов и ельцинистов. Кстати,Христос ничего и не писал,а само Евангелие боговдохновенное Писание. Но,похоже,Библию ты читал по диагонали,если вообще открывал её.Николай ПетровСовок, а что Христос писал ? Вообще, умел ли он писать ?Николай ПетровТак идут державным шагом — Позади — голодный пёс. Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.mars_z СупруновЯ не понимаю дедушку Зю от КПРФ, он что такой глупый, что не понимает, так как своим выступлением он отбросил электорат от голосования за КПРФ??? Я думаю что сделал он это специально, увидев что многие жители клюнули на его блеф о том что придя к власти в Думе, они все исправят и люди будут жить как при коммунизме, но выполнить своим обещания он не сможет, а потому нужно сократить количество голосующих за КПРФ, потому и выступил с таким заявлением, и сейчас все верующие будут голосовать за ЕдРо!!! КПРФ все таки пройдет в Думу, а у него будет картбланш, что вот если бы пришли коммунисты, они бы сразу и пенсионный возраст поменяли, и подняли зарплату, пенсии и т.д и т.п. !!! Хитрый ход Зюганова!!!Александр РожковТебе и не чем понимать. Н умничай. Удел тех, кто не понимает - помалкивать в тряпочку, а не лить воду на мельницу ельцинистов.ААлександрВ 2011 году Владимир Путин посетовал, что «мы утратили определённые ценности советского периода, связанные с кодексом строителя коммунизма», назвав его «выдержками из Библии»[6]. В 2016 году Путин похвалил Моральный кодекс, заявив, что ему нравятся коммунистические и социалистические (библейские) идеи в этом кодексе[7]. В 2018 году Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «примитивной выдержкой из Библии»[8]. В 2009 году Геннадий Зюганов заявил «Я считал и считаю, что первым коммунистом был Иисус Христос, Нагорная проповедь написана не хуже Морального кодекса строителя коммунизма. Собственно, Моральный кодекс строителя коммунизма списали с Нагорной проповеди».[9] В 2012 году он сказал: «Если вы возьмёте моральный кодекс строителя коммунизма и нагорную проповедь Иисуса Христа и положите рядом, то вы ахнете: они совпадают полностью по тексту»[10][11]Михаил Афониндед сошёл с умавиктор матвеевОчередное обострение шизы у дедушки Зю.САША ЛЕПАЕВф психушку надо поехала крыша.Natalija OsmininaНу зачем надо всё воспринимать букально? Зюганов выразился таким образом, чтобы показать аналогию - кодекс советского человека мало чем отличался от библейских заповедей и от того, к чему призывал Христос - жить по совести.Александр РожковЭто кому Вы пытаетесь объяснить? Вы не видите кто тут перед Вами?Natalija Osmininaда так... мысли вслух.Татьяна БраунЯвно начитался новой хохлопитековской истории.АНГЕЛ АНГЕЛМое мнение что на сегодня КПРФ нет ни какой разницы кого взять себе в подручные Иисуса христоса, олигарха, ЛГБТ или диаспору проводящую анти Российскую и антинародну. политику, ведь деньги не пахнут....Александр ЛисовскийNatalija Osminina .................Поразительно ! Как это Вы решились объяснить примитивам , то что они и так знают . Но тут ведь как в волчьей стае . Почувствовали кровь от первого укусившего и вперёд . " Не смейте говорить правду : это оскорбляет их убеждения "Александр СермяжкоХристос страдал за людей ... А капиталисты страдают за своё благополучие ... Коммунисты ближе к Христу, чем эти попы-проповедники ...HotRSНу-у ... Я это слышал еще в советское время, когда товарищем Зюгановым и не пахло. Коммунисты декларировали христианские ценности. Что в этом такого?саша дмитренкоублюдочные комми решили и верующих сагитировать голосовать за грязных комми))))саша дмитренкостарый козел понял что ему за счастье хоть жирика победить))))ААлександрУдивительно, как всегда комментируют люди ,которые кодекс коммунистов даже в руках не держали.саша дмитренкои что там про бога написали??ААлександрДля понимания откуда взялся кодекс.... По утверждению политолога Ф. М. Бурлацкого, Моральный кодекс строителя коммунизма был написан при следующих обстоятельствах:[5] Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шёл 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии ― с начала и до конца. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарёв, а непосредственную работу осуществлял его зам ― Елизар Ильич Кусков, прекрасной души человек, остро пишущий и тонко чувствующий слово журналист. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаёвничали. Елизар мне и говорит: — Знаешь, Фёдор, позвонил «наш» (так он звал Пономарёва) и говорит: «Никита Сергеевич Хрущёв просмотрел всё, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов. Желательно в течение трёх часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой ― «свобода», третий ― «солидарность»… Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошёл на «ура». В новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом (1986), а также в Уставе КПСС, утверждённом на том же съезде, «Моральный кодекс строителя коммунизма» отсутствует.Максим БуровТ.е.вы не отрицаете, что мкск сочинили на скорую руку и по пьяни?Александр ШирайЧтобы коммунисты причислили к себе Христа, они должны признать Бессмертную душу, Царствие небесное, Суд божий... Христос взошёл на крест, чтобы это доказать людям, потому что одними словами это не объяснить и не доказать. Это господь ему объяснил, когда Христос вопрошал его о том, обязательно ли идти ему на муку на крест...саша дмитренкоинтересная идея,,,старенького зю распять на кресте???ААлександрНе по своей воле Христос взошел на крест - а его люди послали. И своей смерть он доказал,что только человек есть создатель своей судьбы с любовью к ближнему, равенству, братству,взаимоуважению к любой жизни на земле. Вся верхушка чиновничества погрязла в коррупции. Не кому ее сдерживать...Александр ШирайПеред этим он на горе молился и вопрошал Господа о том как поступить. Он знал наперёд весь сценарий, включая "предательство" Иуды и то как поведут себя другие апостолы. Ему необходимо было принародно умереть и также воскреснуть, чтобы люди поверили в Чудо. И мы сами живя в Чуде бытия не осознаём, что реально нет никаких разумных причин этому и не способны оценить грандиозность этого и порадоваться самому факту своего соучастия.IAIness AarteeЗюганову пора на заслуженный отдых! Должен ли быть предел?саша дмитренконе заслужил!)))Стас ГулиновЭто правда? Если да, то это очередное подтверждение того, что всех коммунистов надо вешать. Под слова Христа и его апостола, эти нелюди рушили церкви и топтали Кресты. Это ИУДЫ!!!ААлександрОткрой историю и почитай как насаждалось христианство на Руси , католичество,мусульманство. Вот тогда думаю задумаешься...Комментировать
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