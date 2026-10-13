Во Владивостоке непогода оставила без электричества более 24 тысяч человек

Причиной стали обрывы линий электропередачи на фоне сильного ветра и ливня Специалисты устраняют аварию на электросетях, оставившую без света более 24,5 тысяч жителей Владивостока, информирует ГУМЧС России по Приморскому краю.
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