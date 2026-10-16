Вопрос от читателя «За рулем»:– Как сейчас купить подержанный автомобиль в Европе и привезти его в Россию?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Купить автомобиль в Европе и привезти его в РФ всё еще можно.