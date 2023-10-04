Врач Поздняков: маска может защитить от респираторных инфекций

Маска может обеспечить защиту от острозаразных вирусных инфекций - коронавируса, гриппа и других - в общественных местах только при кратковременном контакте, рассказал Аргументам и фактам –Томск врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро- Сибирь" Андрей Поздняков.