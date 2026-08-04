Минобороны РФ сообщило о взятии поселка Бакшеевка в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Бакшеевку Минобороны России 4 августа сообщило, что Вооружённые силы РФ взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.
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