Астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2024 года для всех знаков Зодиака

ОВЕН (21.03 — 20.04) Влияние планет на этой неделе может вызвать перепады в вашем настроении. Если вы не будете готовы поделиться своими проблемами с близкими, это, не исключено, приведёт к недоразумениям и даже конфликтам, угрожающим вам стрессом.