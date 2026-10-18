U.S. President Donald Trump announced a plan to redevelop a golf course in Washington, D.C. that is at the center of a legal fight over his plans.
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