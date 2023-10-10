Церковь России 11 октября 2023 года чтит память святого Харитона Исповедника Clickio11 октября церковь чтит память святого Харитона Исповедника, а также вспоминает о Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, которые почивают в Ближних пещерах.
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