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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Церковь России 11 октября 2023 года чтит память святого Харитона Исповедника

Церковь России 11 октября 2023 года чтит память святого Харитона Исповедника

Церковь России 11 октября 2023 года чтит память святого Харитона Исповедника Clickio11 октября церковь чтит память святого Харитона Исповедника, а также вспоминает о Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, которые почивают в Ближних пещерах.

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