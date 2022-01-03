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Арно Хидирбегишвили: Чем закончится российско-американская встреча 10 января

Арно Хидирбегишвили: Чем закончится российско-американская встреча 10 января

Россия-США, 10 января: произойдут ли, вместе со сменой календарного года, изменения в политике главных мировых игроков, под которые будут вынуждены выстраиваться многие страны, в том числе – Украина и Грузия? Драматизм ситуации достиг такой кондиции, что посол США в Грузии Келли Дегнан даже не ушла на новогодние каникулы… Первая новость - Россия изменила свою политику: вместо того, чтобы ввязываться в военную провокацию на Донбассе, или рассылать ноты с нотациями в Киев и Тбилиси, она предъявила претензии напрямую США и НАТО, непосредственно от которых исходят угрозы её безопасности в этих и других, граничащих с ней, странах.

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