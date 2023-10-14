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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов показал, как стреляет из биатлонной винтовки – он закрыл четыре мишени из пяти. Вирер оценила в комментариях

Большунов показал, как стреляет из биатлонной винтовки – он закрыл четыре мишени из пяти. Вирер оценила в комментариях

На видео трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам закрыл четыре мишени из пяти в положении лежа.

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