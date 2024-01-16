Нет худа без боба: в свободной продаже нашли наркосодержащие БАДы

Биологически активные добавки, в состав которых входят сильнодействующие и наркотические препараты, можно купить в России без рецепта, выяснили в ассоциации «Антиконтрафакт», проведя контрольную закупку одного из китайских БАДов для похудения.
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