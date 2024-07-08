ФАС выдала предупреждение "Якутуглю" за уклонение от поставок угля

АО ХК "Якутуголь" получило предупреждение от Федеральной антимонопольной службы в связи с нарушением антимонопольного законодательства при совершении поставок угля, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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