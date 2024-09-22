Томленая говядина, как подают только в Тбилиси. Пока туристы стоят за хинкали, местные едят только ее

Грузия славится вкуснейшими хинкали, но сами грузины предпочитают совершенно другое блюдо. Пока туристы ходят по разрекламированным местам, жители Тбилиси готовят для своих томленую говядину: мясо получается настолько нежным, что не нужен даже нож.
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