Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Новый егерь решил поближе со мной познакомиться и пригласил к себе в дом отметиться. Налили мне стакан - оказался спи...10 сортов самого ...
  • N
    😋 Вкусненько получается!Добавляем в тесто...
  • ВераВерная
    Консервированные или маринованные. Разница?Помидоры на зиму ...

Томленая говядина, как подают только в Тбилиси. Пока туристы стоят за хинкали, местные едят только ее

Томленая говядина, как подают только в Тбилиси. Пока туристы стоят за хинкали, местные едят только ее

Грузия славится вкуснейшими хинкали, но сами грузины предпочитают совершенно другое блюдо. Пока туристы ходят по разрекламированным местам, жители Тбилиси готовят для своих томленую говядину: мясо получается настолько нежным, что не нужен даже нож.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх