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Женщина уронила флакон духов и лишилась ноги

Женщина уронила флакон духов и лишилась ноги

Daily Mail: Небольшая травма вызвала у британки неврологическое расстройство Проживающая в Великобритании Джилл Хаддингтон лишилась двух конечностей после того, как небольшая травма привела к серьезной болезни.

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