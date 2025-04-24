Женщина уронила флакон духов и лишилась ноги

Daily Mail: Небольшая травма вызвала у британки неврологическое расстройство Проживающая в Великобритании Джилл Хаддингтон лишилась двух конечностей после того, как небольшая травма привела к серьезной болезни.
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