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США помогали Украине организовать контрнаступление под Харьковом

США помогали Украине организовать контрнаступление под Харьковом

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Сотрудничество между разведывательными службами Украины и США было усилено перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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