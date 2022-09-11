США помогали Украине организовать контрнаступление под Харьковом

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Сотрудничество между разведывательными службами Украины и США было усилено перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Сотрудничество между разведывательными службами Украины и США было усилено перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
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