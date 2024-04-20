Раскрыты самые большие новинки будущей модели самого дешевого «Айфона» Максим МорозовХотя какое-то время казалось, что Apple отказалась от разработки своей самой доступной модели iPhone, последние сведения указывают на то, что вопрос уже не в том, представит ли компания новую модель серии SE, а когда это произойдет.