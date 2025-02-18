Узнайте о сроках подачи налоговых деклараций и уплаты налогов: Государственная налоговая служба (SFS) напоминает

Государственная налоговая служба (SFS) напоминает налогоплательщикам, что 25 февраля 2025 года является крайним сроком подачи налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, взносов на обязательное медицинское страхование и взносов на социальное страхование.
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