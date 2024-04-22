Кучеров вышел на чистое 22-е место в НХЛ по количеству очков в плей-офф, обойдя Горди Хоу

Никита Кучеров достиг важного статистического рубежа. В ночь на 22 апреля в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии