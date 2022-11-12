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Дарвин Хэм: «Впереди 70 матчей, но в какой-то момент мы должны перестать так говорить»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм призвал игроков и тренерский штаб команды изменить подход к работе после поражения от «Сакраменто» (114:120).

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