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Лука ди Монтедземоло: «Рядом с Вассером нет человека, который бы мог прикрыть ему спину в «Феррари» при принятии непопулярных решений»

Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о действиях руководителей Скудерии на Гран-при Нидерландов и решения не применять командную тактику.

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