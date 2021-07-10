Хочется спросить у г-д из Думы: вам не надоело терпеть издевательства над собой и страною?

На ленту Яндекса пришло сообщение: «МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.