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Хочется спросить у г-д из Думы: вам не надоело терпеть издевательства над собой и страною?

Хочется спросить у г-д из Думы: вам не надоело терпеть издевательства над собой и страною?

На ленту Яндекса пришло сообщение: «МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.

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