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НФЛ. 11-я неделя. «Теннесси» встретится с «Грин-Бэй», «Лос-Анджелес Рэмс» против «Нью-Орлеана», другие матчи

С 18 по 22 ноября пройдут матчи десятой недели сезона НФЛ.  Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 11-я неделя 18 ноября  Теннесси – Грин-Бэй – 04.

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