Администрация Воскресенска проверила работу поликлиники № 1

Медицинское учреждение расположено на территории Больничного проезда. Заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и начальник отдела № 4 Центра медицинской инспекции Минздрава Подмосковья Светлана Орловская осмотрели поликлинику и побеседовали с пациентами.
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