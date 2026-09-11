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Путин в Индии, суд над треш-блогершей и "черный" рехаб: новости 11 сентября

Путин в Индии, суд над треш-блогершей и "черный" рехаб: новости 11 сентября

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании делового форума БРИКС, который проходит в Индии, а пациенты рехаба в Свердловской области рассказали о пытках.

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