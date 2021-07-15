Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    Самый большой миф состоит в том, что "наука добывает знания". В реальности "наука" - это КОРМУШКА ДЛЯ ГРАНТОЕДОВ.8 распространённы...
  • aleks virt
    Попутного милым женщинам и Вам, уважаемая Greta, в их начинаниях и пусть их детей постигнет та же участь. Я только од...17 самых известны...
  • Wlad Wlad
    Неспособность ВИДЕТЬ - это признак БЕЗМОЗГЛОСТИ. *** "Женское образование" и "женская работа" оплачиваются ИЗ СОЦИАЛЬ...17 самых известны...

17 самых известных вещей, которые изобрели женщины

17 самых известных вещей, которые изобрели женщины

Женщины, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса — это мужчины.   Астролябия Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 году до н.

Вернуться к статье
91
Обсудить
Wlad Wlad
А не могли бы женщины "развеять миф" о том, что они ЖИВУТ В МУЖСКОЙ Цивилизации и построить что-нибудь СВОЕ?
Wlad Wlad
Вся эта ХРЕНЬ пишется только для оправдания САМКАМИ своего ПАРАЗИТИЗМА.
Greta
Как на вас паразитировать, когда большинство из вас способны заработать только на дешёвые пельмени?)))
Wlad Wlad
Ни одна "образованная самка" даже не смогла окупить затраты на ее образование, которые УКРАЛИ из социальной кормушки предназначенной для ДЕТЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ.
aleks virt
Pardon, madame Greta, а Вы правы. Видите ли, обеспечивать Вас пельменями или мясом для оных это моя задача, особенно, если родите мне 2-3 детей. Ну, а если я не могу предоставить Вам теплую крышу (оптимально - две крыши) над головой, вкусненький кусочек, красивую тряпочку, тогда да, в Вашу сторону я и не посмотрю. Как я Вас буду содержать?
Greta
Извините, я образовывалась за свой счёт)))
Greta
Ну, это кто ещё в чью сторону не посмотрит? Зачем женщине, если она может всё сама, смотреть в чью-то сторону? Да и детей она может родить не от Вас, а от молодого красивого и здорового носителя спермы. Ну, чисто для того, чтобы дети тоже были красивыми и здоровыми. 🙂
Wlad Wlad
Неспособность ВИДЕТЬ - это признак БЕЗМОЗГЛОСТИ. *** "Женское образование" и "женская работа" оплачиваются ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ КОРМУШКИ предназначенной для ДЕТЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ. *** Ни одна "образованная" САМКА даже не смогла окупить затраты на ее образование.
aleks virt
Попутного милым женщинам и Вам, уважаемая Greta, в их начинаниях и пусть их детей постигнет та же участь. Я только одного не пойму, почему сайты знакомств переполнены предложениями женщин самых разных возрастов, от 18 до 72 лет? Вы не в курсе, что стряслось? Неужели они, милые добрые женщины, не нашли себе молодых (и не очень) и красивых? Или их в массовом порядке побросали молодые и красивые? Не подскажете? Нет? Мои молодые коллеги, от 22 до 40 лет, пользуются этими сайтами как меню в борделе. Жениться они уже не хотят. Хуже того, они уже в части предмета обсуждения ничего не хотят. А зачем?

Картина дня

наверх