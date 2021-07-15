17 самых известных вещей, которые изобрели женщины

Женщины, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса — это мужчины. Астролябия Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 году до н.
Женщины, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса — это мужчины. Астролябия Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 году до н.
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