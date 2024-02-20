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Русская весна

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Смерть нетоварища

Смерть нетоварища

У нас есть традиция: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Поэтому о ситуации. Нам Навальный был вполне удобен в виде живого заключенного.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Вроде бы призыва в этом посту и правильные, НО, пока 5 ая  колонна в правительстве сидит, ни какие фильмы на ТВ России не выйдут, правильные фильмы, имеются ввиду. А ведь еще и на ТВ, в руководстве всех телевизионных каналах , сидят  хренова туча , и 5-Ая колонна , и гомосятина, и прочие , слабые на передок мужланы. Так что «фильма» не будет.
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