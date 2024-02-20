Смерть нетоварища

Ольга Заварухина

Вроде бы призыва в этом посту и правильные, НО, пока 5 ая колонна в правительстве сидит, ни какие фильмы на ТВ России не выйдут, правильные фильмы, имеются ввиду. А ведь еще и на ТВ, в руководстве всех телевизионных каналах , сидят хренова туча , и 5-Ая колонна , и гомосятина, и прочие , слабые на передок мужланы. Так что «фильма» не будет.