В Хабаровском крае полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении жителя г. Санкт-Петербурга, сбывавшего мефедрон на территории двух регионов

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого петербуржца, который сбывал синтетический наркотик в дальневосточных регионах.
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