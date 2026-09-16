В России за 15 лет в четыре раза снизилось число зарегистрированных абортов

Число зарегистрированных абортов в России за 15 лет сократилось с 1,01 млн до 235 700. Об этом сообщается в материале «Делового Петербурга», подготовленном на основе подсчётов «Ведомостей» по данным Росстата, Минздрава и экспертных оценок.