В России за 15 лет в четыре раза снизилось число зарегистрированных абортов

Число зарегистрированных абортов в России за 15 лет сократилось с 1,01 млн до 235 700. Об этом сообщается в материале «Делового Петербурга», подготовленном на основе подсчётов «Ведомостей» по данным Росстата, Минздрава и экспертных оценок.
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