Бастрыкин: в Конституции РФ необходимо прописать государственную идеологию

Работу над Конституцией РФ необходимо продолжить, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. По его мнению, в главном документе страны нужно прописать государственную идеологию, сообщило РИА «Новости».
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