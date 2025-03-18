Управленцы, врачи и учителя. В Архангельске рассказали, какие специалисты нужны региону

В учебных заведениях Архангельской области стартовали Дни открытых дверей. Перед школьниками встаёт важный вопрос — какую профессию получить, чтобы быть востребованным специалистом? Первый заместитель директора Архангельского областного центра занятости населения Ольга Вохтомина рассказала, в каких сферах чувствуется острая нехватка кадров.