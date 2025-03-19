В Турции задержан мэр Стамбула по делу о коррупции и терроризме

Турецкие власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках расследования дела о коррупции и терроризме, сообщает государственная телекомпания TRT со ссылкой на прокуратуру Стамбула.
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