В Белеве проведут ремонт здания средней школы №1

Здание средней общеобразовательной школы №1 в Белеве собираются обновить за два года. Об этом стало известно вчера, 9 января, в ходе рабочей встречи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с главой районной администрации Натальей Егоровой.
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