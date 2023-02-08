В Китае продолжилось расширение производства аккумуляторов

Инвестировали более 100 млрд юаней ($14,7 млрд) в проекты по расширению мощностей ряд китайских производителей литиевых батарей в прошлом месяце, что значительно больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 8 февраля издание Yicai Global.