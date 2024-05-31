Нанесены удары по целям в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Ранним утром 31 мая по целям в Киеве были нанесены удары, в городе гремели взрывы. В горадминистрации заявили, что удар был нанесен крылатыми ракетами, и сообщили о возгорании «нежилого помещения» в Голосеевском районе украинской столицы.