Нанесены удары по целям в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Ранним утром 31 мая по целям в Киеве были нанесены удары, в городе гремели взрывы. В горадминистрации заявили, что удар был нанесен крылатыми ракетами, и сообщили о возгорании «нежилого помещения» в Голосеевском районе украинской столицы.
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