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Мировое обозрение

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The Times: ВСУ под Авдеевкой испытывают нехватку боеприпасов и снаряжения

The Times: ВСУ под Авдеевкой испытывают нехватку боеприпасов и снаряжения

Британское издание The Times, корреспондент которой проинтервьюировал украинских военных у линии фронта, пишет, что артиллеристы 47-й бригады Вооружённых сил Украины, которая ведет боевые действия под Авдеевкой, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им боеприпасов.

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