Главную новогоднюю елку России выбрали из 30 деревьев–претендентов

Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь Кремля вечером 13 декабря. Она будет установлена и наряжена в 20-х числах месяца, сообщил журналистам заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов во время спила дерева в воскресенье, 11 декабря.