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Главную новогоднюю елку России выбрали из 30 деревьев–претендентов

Главную новогоднюю елку России выбрали из 30 деревьев–претендентов

Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь Кремля вечером 13 декабря. Она будет установлена и наряжена в 20-х числах месяца, сообщил журналистам заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов во время спила дерева в воскресенье, 11 декабря.

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