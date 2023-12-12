Главную новогоднюю елку России выбрали из 30 деревьев–претендентов

Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь Кремля вечером 13 декабря. Она будет установлена и наряжена в 20-х числах месяца, сообщил журналистам заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов во время спила дерева в воскресенье, 11 декабря.
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