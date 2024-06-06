Забайкальских районных депутатов защитят от угроз и подкупа

Юридическую помощь и финансовую поддержку окажут российский предприниматель Лев Александров и адвокат Денис Курочкин муниципальным депутатам в случае оказания на них административного давления со стороны структур краевого правительства при формировании муниципального фильтра, об этом они сообщили корреспонденту ZAB.