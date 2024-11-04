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Politico: Украину ждет суровая зима из-за отсутствия тепла и света

Politico: Украину ждет суровая зима из-за отсутствия тепла и света

На Украине ожидается суровая зима. Об этом сообщает Politico. Отмечается, что ситуацию значительно усугубит отсутствие теплоснабжения и электроэнергии из-за ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

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