Politico: Украину ждет суровая зима из-за отсутствия тепла и света

На Украине ожидается суровая зима. Об этом сообщает Politico. Отмечается, что ситуацию значительно усугубит отсутствие теплоснабжения и электроэнергии из-за ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
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