Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт предупредила, что новый налог на рекламу придется заплатить задним числом

Эксперт предупредила, что новый налог на рекламу придется заплатить задним числом

Специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета Мария Иржембицкая в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила о том, что анонсированный с 1 апреля налог на рекламу по факту будет начисляться за более ранний период.

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