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Иркутск Сегодня

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«Ваша профессия — одна из самых благородных»: мэр Иркутска наградил 184 педагога

В Детском культурном центре «Дружба» мэр Иркутска Руслан Болотов и представители городской власти поздравили учителей с профессиональным праздником.

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