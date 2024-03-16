Выборы, Масленица и дикие цены на квартиры: «Итоги недели»

На этой неделе Свердловская область готовилась к выборам президента и Масленице, в Екатеринбурге родители боролись за места в загородных лагерях и штампы в свидетельствах о рождении, а еще горожане обсуждали подскочившие цены на недвижимость.
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