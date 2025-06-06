Эпидемиологи ищут места скопления крыс в Тарко-Сале

Эпидеомиологи ищут крыс на территории Тарко-Сале (ЯНАО) с помощью давилок типа "Геро". Таким образом специалисты рассчитывают определить места скопления грызунов в период паводка, сообщает окружное управление Роспотребнадзора.
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