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Происшествия

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11 октября - День образования радиостанции «Милицейская волна»

11 октября - День образования радиостанции «Милицейская волна»

Федеральной информационно-музыкальной радиостанции «Милицейская волна», входящей в структуру Объединённой редакции МВД России, исполнилось 30 лет.

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