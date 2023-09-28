Новая "Рыжая Соня" будет мрачнее оригинального фильма

Предстоящий приключенческий боевик “Рыжая Соня” призван возродить популярную в 80-х франшизу, и продюсер проекта Лес Уэлдон намекнул, что новая интерпретация культовой героини будет несколько мрачнее, чем могли ожидать зрители.