Православная церковь 10 марта вспоминает святого Тарасия. В народе отмечают день Тараса Бессонного. ❌Не следует ложиться спать днем, так как это грозит лихорадкой.
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Православная церковь 10 марта вспоминает святого Тарасия. В народе отмечают день Тараса Бессонного. ❌Не следует ложиться спать днем, так как это грозит лихорадкой.