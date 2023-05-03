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Зеленский заявил, что представители Пентагона и администрации Байдена не обсуждали с ним утечку секретных документов США

Зеленский заявил, что представители Пентагона и администрации Байдена не обсуждали с ним утечку секретных документов США

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что представители министерства обороны Соединенных Штатов и администрации главы государства Джо Байдена не обсуждали с ним случившуюся некоторое время назад утечку американских секретных бумаг.

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