Снежана Егорова: С кем Зеленский делится награбленным?

Глава ЦРУ — Зеленскому: «Мы все видим, ты воруешь!» Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе 2023 года предупреждал Зеленского о том, что Вашингтону известно о его коррумпированности.
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