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Godfather of AI Calls Trump a ‘Corrupt, Senile Felon’

Geoffrey Hinton, the computer scientist referred to as the “godfather of AI,” called President Trump a “corrupt, senile felon” and ripped into him over his fixation on using the term “super intelligence,” The Guardian reports.

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