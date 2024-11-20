Русская весна
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Русская весна

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«Грандиозный конец»: в сенате США выступили с предупреждением Байдену

«Грандиозный конец»: в сенате США выступили с предупреждением Байдену

Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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12 час.
Eduard
Где это видано,что некое ЧМО раздает некие Разрешения,как когданто Инквизиция &quot;Индульгенциями&quot; торговала.Если не ошибаюсь,это разрешения на грехи!
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8 час.
Eduard
Байдена самогь в гроб ложить надо,а он нас гробит!
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8 час.

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