© Нина Зотина/РИА НовостиПокупка машины из Китая закончилась для жителя Республики Коми потерей более чем двух миллионов рублей.
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